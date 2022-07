Auto erfasst Kind in Mannheim-Neckarau - Elfjähriger schwer verletzt

Mannheim. Ein elf Jahre altes Kind ist am Samstagabend im Mannheimer Stadtteil Neckarau von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Junge die Neckarauer Straße in Höhe der Einmündung der Schulstraße überqueren und missachtete die rote Fußgängerampel. Der anfahrende Wagen einer 21-Jährigen erfasste daraufhin das Kind frontal, sodass dieses mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe prallte. Durch den verständigten Rettungswagen wurde der Junge schwer verletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug der Autohalterin entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Infolge des Unfalls kam es zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen des Straßenbahnverkehrs.

