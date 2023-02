Ausgesetzte Hündin an Mannheimer Tierheim: Erste Hinweise

Mannheim. Der Hund, der am Montag schwerverletzt auf der Friesenheimer Insel in Mannheim gefunden wurde, könnte aus Osteuropa kommen. Wie die Polizei mitteilt, konnten Ermittler der Polizeihundestaffel den Registrierungschip auslesen. Die darauf hinterlegte Nummer lässt Rückschlüsse darauf ziehen, dass das Tier aus einem osteuropäischen Land stammt.

Peta hat Belohnung ausgesetzt

Am Montagmorgen wurde die Malinnois-Hündin in der Max-Plank-Straße gefunden, angebunden an den Zaun des Tierheims. Die Polizei geht davon aus, dass das Tier zwischen 20 Uhr am Sonntag und 8 Uhr am Montag dort zurückgelassen wurde. Die Verletzungen konnten durch einen Tierarzt versorgt werden.

Die Tierschutzorganisation Peta hat eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt. Das Geld soll bekommen, wer Hinweise zur Person geben kann, die den verletzten Hund ausgesetzt hat. Auch die Polizei sucht weiter Zeugen, die rund um das Tierheim verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Informationen zum Besitzer des Tieres geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/71497-250 zu melden.