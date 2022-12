Bei den frösteligen Temperaturen ist jeder Morgen in diesen Tagen eine Überraschung. Wenn man nach dem Weckerklingeln den Rollladen hochzieht, richtet sich der Blick dabei gebannt nach draußen. Fast schon klebt man mit der Nasenspitze an der kalten Fensterscheibe - und reibt sich schließlich noch verschlafen die Augen. Es schneit. Ja, wirklich. In Mannheim.

Für die Autofahrer bedeutet

...