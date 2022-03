Von Bertram Bähr

Gibt es vielleicht doch noch eine dreigruppige Kindertagesstätte im Rottannenweg in der Gartenstadt? Das ist der dringende Wunsch der Stadt und Teil der Ausbau-Konzeption für den Stadtteil. Aber bis Mittwoch sah es so aus, als ob das Grundstück, auf dem die Evangelische Kirche (Ekma) bis vor kurzem eine eingruppige Kita betrieben hatte, an einen privaten Investor geht –

...