ADFC lädt zu Codierungsaktionen in Mannheim ein

Mannheim. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Mannheim codiert regelmäßig Fahrräder, um Diebstähle zu vermeiden und die Aufklärungsrate zu erhöhen. Der nächste Codier-Termin ist am Mittwoch, 6. Juli, 16 bis 18 Uhr, bei der Fahrrad-Werkstatt im MPB-Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof, Mannheim. Weiter geht’s am Montag, 11. Juli, 16 bis 18 Uhr, bei Pfaffenhuber Fahrradtechnik, Speckweg 179, in Käfertal und am Donnerstag, 14. Juli, 16 bis 18 Uhr, bei Radsport-Altig, Uhlandstraße 12, in der Neckarstadt. Mitzubringen sind Personalausweis und Kaufbeleg mit Rahmennummer. Ist kein Kaufbeleg vorhanden, kann der Eigentümer des Fahrrades mit einer eidesstattlichen Erklärung die Codierung durchführen lassen, so der ADFC in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Abschreckende Wirkung

Durch die Codierung wird ein Fahrrad dauerhaft mit einem individuellen alphanumerischen Code versehen. Dieser wird mit einem speziellen Werkzeug in den Rahmen unterhalb des Sattels geprägt und zusätzlich mit einem auffallenden Aufkleber versehen“, erklärt der ADFC. Der Code enthält verschlüsselte Angaben zu Namen und Adresse der Besitzerin oder des Besitzers, die den Behörden eine individuelle Zuordnung des Rades ermöglichen – ohne Rückgriff auf zentrale Datenbanken. Außerdem habe der erkennbare Code am Rad eine abschreckende Wirkung auf mögliche Diebe, „da der Wiederverkaufswert sinkt und es auch für Hehler an Attraktivität verliert“, schreibt der ADFC.

Die Codierung eines Fahrrades kostet 15 Euro, für ADFC-Mitglieder 8 Euro, die zusätzliche Codierung eines Akkus 5 Euro. Weitere Informationen unter Telefon 0621/97 660 93 oder 015 20/34 220 38.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren Sicherheit ADFC lädt zu Codierungsaktionen ein Mehr erfahren