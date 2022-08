37-Jähriger in Mannheimer Lupinenstraße überfallen und schwer verletzt - Zeuge gesucht

Mannheim. Ein Mann ist am frühen Donnerstagmorgen in der Mannheimer Lupinenstraße überfallen und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde der 37-Jährige gegen 1.15 Uhr in einem Lokal unvermittelt von einer mehrköpfigen Personengruppe körperlich angegriffen. Unter Vorhalt einer Waffe forderten die Unbekannten den Mann zur Herausgabe von Bargeld auf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anstatt das Geld auszuhändigen, flüchtete der 37-Jährige aus dem Lokal auf die Straße. Dort wurde er allerdings durch die Gruppe eingeholt und erneut körperlich angegangen. In der Folge gelang es den Tätern, dem 37-Jährigen seine Tasche, unter anderem mit mehreren hundert Euro Bargeld darin, zu entreißen. Der Mann ergriff daraufhin die Flucht in Richtung Innenstadt. In Höhe der Jungbuschbrücke bat er dann einen Passanten um Hilfe. Dieser verständigte die Polizei. Der 37-Jährige wurde mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Einer der Angreifer wird von der Polizei wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, kräftige Statur, Vollbart, Tattoo am rechten Oberarm. Bekleidet war er mit einem schwarz-weiß-gestreiften T-Shirt und einer langen Jeans. Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 0621/1744444.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren Blaulicht Körperverletzung in Speyerer Gaststätte – beide Beteiligten beschuldigen sich Mehr erfahren