Mannheim. Mit Seilbahn, Panoramasteg und Zukunftsgärten will die Bundesgartenschau zahlreiche Touristen nach Mannheim locken. Rund um die zwei Gelände im Luisenpark und Spinelli-Park gibt es Hotels für Besucher, die mehr als einen Tag in Mannheim verbringen wollen. Eine Übersicht über Hotels in Mannheim, die sich für einen Besuch bei der Buga empfehlen - wegen ihrer Lage, ihres Preises oder ihrer Extravaganz.

Wo sollte ich zur Buga 2023 in Mannheim übernachten?

Grundsätzlich sollten sich Besucher entscheiden, was sie sich von ihrer Übernachtung beim Bundesgartenschau-Kurztrip erhoffen: eine zentrale Unterkunft in der Innenstadt mit Nähe zur Buga-Seilbahn im Luisenpark, oder eine Unterkunft direkt am Buga-Gelände Spinelli-Park im Nordosten Mannheims.

Einige Attraktionen der Buga – etwa der Panoramasteg und die U-Halle – befinden sich im Spinelli-Park im Nordosten der Stadt. Von dort kommen Besucher innerhalb von 15 Minuten mit dem Auto oder etwa 20 Minuten mit der Straßenbahn in die Innenstadt zum Wasserturm. Rund um das Spinelli-Gelände befinden sich in den Stadtteilen Wohlgelegen, Käfertal und Feudenheim einige Hotels und Restaurants. Eine Unterkunft dort eignet sich vor allem für Besucher, die hauptsächlich an der Buga und weniger am Innenstadt-Trubel interessiert sind.

Allgemein lässt sich sagen, dass das gastronomische Angebot in diesen Stadtteilen kleiner ist als in den Quadraten, wo dicht an dicht Imbisse, Brunch-Lokale und Gasthäuser stehen. Einige Hotels nahe der Buga im Spinelli-Park, etwa das Gasthaus zum Ochsen in Feudenheim, haben ein eigenes Restaurant.

[Hinweis: Die Preise pro Übernachtung im Artikel beziehen sich auf den günstigsten Preis im Zeitraum der Buga zum Zeitpunkt der Veröffentlichung]

Hotels in Mannheim am Buga Gelände Spinelli-Park

Im diesen Hotels sind Besucher nahe am Spinelli-Park, wo etwa der Panoramasteg und die Zukunftsgärten der Bundesgartenschau stehen. Die Lage hat Vorteile: Wer vom Hotel direkt zum Buga-Gelände läuft, spart sich die Parkplatzsuche.

a Hotel Restaurant Alexandros : Doppelzimmer ab 98 € - kostenlose Parkplätze

: Doppelzimmer ab 98 € - kostenlose Parkplätze b Boardinghouse Platanenhof: Apartments für zwei Personen ab 83 € - mit kleiner Küchenzeile

Apartments für zwei Personen ab 83 € - mit kleiner Küchenzeile c Hotel Am Exerzierplatz: Doppelzimmer ab 89 € - nahe Straßenbahn-Haltestelle mit zehn Minuten Bahnfahrt bis zum Wasserturm

Doppelzimmer ab 89 € - nahe Straßenbahn-Haltestelle mit zehn Minuten Bahnfahrt bis zum Wasserturm d Best Western Plaza Hotel: Einzelzimmer ab 91 €, Doppelzimmer ab 100€ - einfache Zimmer mit Klimaanlage

Einzelzimmer ab 91 €, Doppelzimmer ab 100€ - einfache Zimmer mit Klimaanlage e Gasthaus zum Ochsen: Doppelzimmer ab 111€ - inhabergeführtes Hotel aus dem Jahr 1632 mit Restaurant mit regionaler Küche und Terrasse

Hotels in Mannheim am Buga Gelände Luisenpark

Wer beim Buga Besuch auch die Quadratestadt erkunden will, kann zwischen zahlreichen Hotels in der Innenstadt wählen. Hier bietet es sich an, den Buga-Besuch an der Seilbahn im Luisenpark zu starten. Von diesen Hotels ist die Buga-Seilbahn fußläufig entfernt:

f Tante ALMA: Doppelzimmer ab 74 € - Zimmer im Vintage-Stil

Doppelzimmer ab 74 € - Zimmer im Vintage-Stil g Mercure Hotel Am Friedensplatz: Doppelzimmer ab 63 € - einfache Hotelkette direkt am Luisenpark

Doppelzimmer ab 63 € - einfache Hotelkette direkt am Luisenpark h The Niu Square: Doppelzimmer ab 60 € - moderne Hotelkette, mit Aufpreis Hunde erlaubt

Doppelzimmer ab 60 € - moderne Hotelkette, mit Aufpreis Hunde erlaubt i Hotel NH: Doppelzimmer ab 66 € - moderne Hotelkette auf sechs Etagen, teilweise mit Blick über Mannheim

Doppelzimmer ab 66 € - moderne Hotelkette auf sechs Etagen, teilweise mit Blick über Mannheim j Wasserturmhotel: Doppelzimmer ab 69 € - familiengeführtes Hotel in Jugendstil-Gebäude an der Augusta-Anlage

Doppelzimmer ab 69 € - familiengeführtes Hotel in Jugendstil-Gebäude an der Augusta-Anlage k Hotel Mack: Doppelzimmer ab 99 € - familiengeführtes Hotel in Jugendstil-Gebäude in umittelbarer Nähe zum Neckarufer

Das NYX Hotel in F4 hat einen eigenen Gaming-Room © Till Börner

Günstige Hotels in Mannheim

In Mannheim gibt es günstige Hotels in guter Lage. Allerdings variieren die Preise je nach Auslastung und Wochentag – früh buchen und flexibel sein lohnt sich. Oft sind die Preise von Sonntag auf Montag besonders preiswert. In diesen Hotels in Mannheim können Besucher günstig übernachten:

l DJH Jugendherberge: Preis für Familien und junge Erwachsene ab 38 € pro Person - mit Frühstück, ruhige Lage direkt am Rhein

Preis für Familien und junge Erwachsene ab 38 € pro Person - mit Frühstück, ruhige Lage direkt am Rhein m Maritim Hotel: Doppelzimmer ab 61 € - Hotel im Renaissance-Stil direkt am Wasserturm mit Pool

Doppelzimmer ab 61 € - Hotel im Renaissance-Stil direkt am Wasserturm mit Pool n Leonardo Hotel: Doppelzimmer ab 62 € - schlichte Zimmer, mit Spa und Fitnessraum

Doppelzimmer ab 62 € - schlichte Zimmer, mit Spa und Fitnessraum o B&B Hotel: Doppelzimmer ab 67 € - modernes, schlichte Zimmer, kostenlose Parkplätze

Doppelzimmer ab 67 € - modernes, schlichte Zimmer, kostenlose Parkplätze p Staytion: Doppelzimmer ab 75 € - modernes Hotel am Hauptbahnhof mit Co-Working Bereich in der Lobby

Extratipp: Im Mai plant das „Hostel Mannheim“ seine Eröffnung. Das nach eigenen Angaben erste Hostel der Stadt bewirbt Übernachtungen im 6-Bett-Zimmer ab 30 € pro Person auf seiner Webseite.

Schicke Hotels in Mannheim

Wer bei seiner Unterkunft für die Buga etwas Extravagantes sucht. findet in den Quadraten und im Jungbusch einige Adressen. Hotels in Mannheim mit Dachterrassen, Fitnessstudio und besonderer Optik:

q NYX Hotel: Doppelzimmer ab 72 € - funky Einrichtung in zentraler Lage in Quadraten mit Nähe zu Restaurants

Doppelzimmer ab 72 € - funky Einrichtung in zentraler Lage in Quadraten mit Nähe zu Restaurants r Syte Hotel: Doppelzimmer ab 113 € – denkmalgeschütztes Sandsteingebäude mit Ledersofas in Hotelbar

Doppelzimmer ab 113 € – denkmalgeschütztes Sandsteingebäude mit Ledersofas in Hotelbar s Speicher 7 Hotel: Doppelzimmer ab 115 € - Hotel am Fluss im Jungbusch in ehemaligen Lagerhaus mit Tapasbar und Wellnessbereich

Doppelzimmer ab 115 € - Hotel am Fluss im Jungbusch in ehemaligen Lagerhaus mit Tapasbar und Wellnessbereich t Radisson Blu: Doppelzimmer ab 126 € - zentrale Lage mit Rooftop-Bar

Doppelzimmer ab 126 € - zentrale Lage mit Rooftop-Bar u Hilton Garden Inn: Doppelzimmer ab 162 € - mit Fitnessraum in zentraler Lage am Hauptbahnhof

Pauschalreisen: Angebote zur Buga 2023 in Mannheim mit Anreise und Übernachtung

Wer die Unterkunft in Mannheim und Karten für die Buga im Paket kaufen will, wird bei Reiseanbietern fündig. Pauschalangebote eignen sich ebenfalls für größere Gruppen.

BBT Reisen: Zwei Übernachtungen mit Frühstück im IntercityHotel und Stadtführung ab 109 €

Zwei Übernachtungen mit Frühstück im IntercityHotel und Stadtführung ab 109 € Ameropa: Eine Übernachtung mit Frühstück und 2-Tages-Ticket und Anreise mit der Deutschen Bahn ab 119 € pro Person (Reisecode 909911)

Eine Übernachtung mit Frühstück und 2-Tages-Ticket und Anreise mit der Deutschen Bahn ab 119 € pro Person (Reisecode 909911) Service Reisen: Zwei Übernachtungen mit Frühstück im Leonardo Hotel Royal Mannheim, Tagesticket mit Führung ab 119 € (Reisecode 235.369180)

Zwei Übernachtungen mit Frühstück im Leonardo Hotel Royal Mannheim, Tagesticket mit Führung ab 119 € (Reisecode 235.369180) Aldi Reisen: Zwei Übernachtungen mit Frühstück im IntercityHotel Mannheim mit einem Tagesticket für die Buga ab 139 €, eigene Anreise (Reisecode SD5074)

Zwei Übernachtungen mit Frühstück im IntercityHotel Mannheim mit einem Tagesticket für die Buga ab 139 €, eigene Anreise (Reisecode SD5074) Reisenaktuell: Zwei Übernachtungen mit Frühstück im NYX Hotel, ein Abendessen und Buga Tagesticket ab 149 € (Reisecode nmbg)

Hotels für Familien in Mannheim

Wer eine Anreise mit einer größeren Gruppe plant, kann in vielen Hotels in Mannheim Zimmerkontingente zu Sonderpreisen buchen. Hierzu empfiehlt sich ein Anruf im gewünschten Hotel. Oftmals bieten Hotels auch Beistellbetten oder Schlafplätze auf ausziehbaren Sofas an.

Auf der Vermittler-Plattform airbnb bieten private Anbieter in Mannheim Ferienwohnungen an. Diese Ferienwohnungen könnten für Familien als Alternative zu Hotels in Mannheim infrage kommen.