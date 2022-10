18-jährige Frau in Mannheim sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Mannheim. Eine junge Frau ist am Mittwoch, 5. Oktober, in einem Zug in Mannheim sexuell belästigt worden. Wie die Polizei mitteilt, bestieg die 18-Jährige gegen 14 Uhr am Hauptbahnhof die S3. Kurze Zeit später stieg am Haltepunkt Mannheim-Maimarkt ein unbekannter Mann in den Zug. Er setzte sich neben die Frau und begann, sie unsittlich am Oberschenkel zu berühren. Geschockt vom Verhalten des Mannes, war die 18-Jährige nicht in der Lage, sich gegen die sexuelle Belästigung zu wehren. Am Haltepunkt Mannheim-Friedrichsfeld verließ sie den Zug, der Tatverdächtige setzte seine Fahrt in Richtung Karlsruhe weiter fort.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Etwa 50 bis 60 Jahre alt und braune kurze Haare. Zur Tatzeit trug er eine blaue medizinische Maske sowie eine blaue Jacke. Die Bundespolizei sucht Zeugen oder eventuell weitere geschädigte Personen. Diese können sich unter der Rufnummer 0721-120160 melden.