16-Jähriger widersetzt sich Bahnmitarbeitern und Bundespolizisten

Mannheim. Ein 16 Jahre alter Jugendlicher hat am Hauptbahnhof in Mannheim Widerstand gegen Bahnmitarbeiter und Bundespolizeibeamte geleistet. Zuvor war der Beschuldigte im Zug zwischen Frankfurt und Mannheim ohne Ticket unterwegs gewesen, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Auf dem Weg zur Wache habe der 16-Jährige versucht, sich von den Bahnmitarbeitern loszureißen. Er soll dabei um sich geschlagen haben und beleidigend gewesen sein. Als eine Streife der Bundespolizei hinzugekommen sei, habe der Jugendliche versucht, zu flüchten. Ein Beamter stellte den Beschuldigten.

„Nur unter erheblichem Kraftaufwand und mit erheblicher Gegenwehr gelang es, den jungen Mann zu fesseln“, berichtete die Bundespolizei. Neben der Fahrt ohne Fahrschein müsse sich der 16-Jährige wegen des Vorfalls am Dienstagmittag nun auch wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.