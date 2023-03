45-Jähriger greift Frau an Mannheimer Bahnhaltestelle an

Mannheim. Ein 45-jähriger Mann ist in Mannheim auf eine 50 Jahre alte Frau losgegangen. Mit erhobener Faust soll er sich an der Straßenbahnhaltestelle in der Hochuferstraße auf die Geschädigte zubewegt haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 50-Jährigen sei es bei dem Vorfall, der sich am Dienstagmittag zugetragen hatte, gelungen, einem Schlag auszuweichen. Der Beschuldigte habe die Frau daraufhin beleidigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Mann, gegen den nun unter anderem wegen versuchter Körperverletzung und Beleidigung ermittelt werde, soll laut Zeugen zudem zuvor einen Jugendlichen in einer Straßenbahn angespuckt haben. Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/3301-0 entgegen.