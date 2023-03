1200 Auzubis und Nachwuchskräfte bei Streikparaden in Mannheim und Esslingen

Mannheim. Rund 1200 Auszubildende und Nachwuchskräfte des öffentlichen Dienstes aus ganz Baden-Württemberg haben am heutigen Mittwoch an Streikparaden in Mannheim und Esslingen teilgenommen. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, fordern die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Erhöhung der Vergütungen um 200 Euro. Die Arbeitgeber hatten laut Verdi letzte Woche lediglich Erhöhungen der Vergütungen um insgesamt fünf Prozent bis Ende März 2025 in Aussicht gestellt.

„Die angebotenen Erhöhungen reichen maximal für die Mehrkosten von ein bis zwei Wocheneinkäufen der Auszubildenden“, sagte Maike Schollenberger, Verdi-Landesjugendsekretärin laut Mitteilung vom Mittwoch. „Damit kann keine Gasrechnung, Tankfüllung oder auch nur ein regelmäßiges Mittagessen in der Kantine finanziert werden. Es geht hier nicht um mehr Geld für Kino und Clubbesuche, es geht um die Sicherstellung des Existenzminimums.“

Am Freitag wird der kommunale Nahverkehr in Stuttgart, Freiburg, Mannheim, Heilbronn, Ulm, Esslingen, Konstanz und Baden-Baden bestreikt.