Maimarkt wird wieder größer

Mannheim. Der Mannheimer Maimarkt ist dabei, sich von der Corona-Krise zu erholen. „Wir sind wieder auf Wachstumskurs“, freut sich Stefany Goschmann, Geschäftsführerin der Mannheimer Ausstellungsgesellschaft. Die Verbrauchermesse findet vom 29. April bis 9. Mai statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Corona-Pandemie hatte für zwei Jahre Unterbrechung gesorgt. 2022 gab es dann zwar wieder einen Maimarkt – aber mit deutlich weniger Hallen und Ausstellern. „Jetzt haben wir wieder mehr und wieder größere Hallen“, kündigt Goschmann an. Auch die Mittelachse des Geländes, in 2022 völlig frei, wird genutzt. In den 39 Hallen und im Freigelände werden rund 1100 Aussteller erwartet. Es gibt wieder die beliebten Tierschauen mit Streichelzoo, es gibt wieder eine ganze Halle „Spieleland“ sowie den kostenlosen Maimarkt-Kindergarten. Wegen steigender Kosten sei aber „der Eintrittspreis nicht mehr zu halten“ gewesen, bittet Goschmann um Verständnis, dass die Karte im Vorverkauf sieben statt fünf Euro kostet. Probleme wegen der gleichzeitig stattfindenden Bundesgartenschau, die den gleichen Großparkplatz nutzt, fürchtet sie nicht.