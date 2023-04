Landfrauen droht die Auflösung

Die Landfrauen Wallstadt sind in einer Existenzkrise. Bei den Neuwahlen gab es für die Positionen der Vorsitzenden, der zweiten Vorsitzenden und der Kassiererin keine Kandidaten. Vorsitzende Sonja Leyghdt wollte nicht mehr kandidieren, ebenso ihre Stellvertreterin Gabi Holland und Kassiererin Jutta Weber. „Ich mache das jetzt schon über 20 Jahre und hatte bereits vor einem Jahr angekündigt, dass ich nicht mehr antreten will“, sagt Sonja Leyght.

Neu gewählt wurden als Schriftführerin Marianne Sohn-Pendleder, als Beisitzer Kerstin Becker, Ursula Jöst, Gundi Schertel und Brigitte Winkelmann. Eine Führungsspitze gibt es aber nicht, doch die bisherigen Amtsinhaberinnen haben sich bereit erklärt, zunächst kommissarisch weiterzumachen. „Wir werden probieren, noch jüngere Aktive zu gewinnen. Wenn es eine Perspektive gibt, dass jemand die Ämter übernimmt, machen wir noch ein bisschen weiter“, erklärt Sonja Leyght. Eine Auflösung des traditionsreichen Vereins, die ohne gewählte Personen in der Vereinsführung droht, täte ihr „in der Seele weh“, so Leyght. Immerhin sind die Landfrauen in diesem Jahr besonders gefordert, betreuen sie doch auf der Bundesgartenschau an zwei Wochenenden den Landfrauen-Stand.

Die Landfrauen haben in Wallstadt 159 Mitglieder, davon 29 Männer. Zusätzlich zu ihrem Bildungsprogramm mit monatlichen Vorträgen sowie Gymnastik- und Bewegungsangeboten sind sie im Wallstadter Vereinsleben sehr aktiv, beteiligen sich jedes Jahr an der Kerwe und dem Weihnachtsmarkt und richten einen eigenen Herbstmarkt aus. Aus dem Erlös dieser Veranstaltungen übergaben sie nun zu Beginn ihrer Jahreshauptversammlung eine Spende von tausend Euro an Nazan Kapan, die Geschäftsführerin des Frauenhauses Mannheim. „Wir sind Frauen und setzen und dann natürlich auch für Frauen in Not ein“, so Sonja Leyght. pwr