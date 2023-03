Müller parteilos im Bezirksbeirat

Ungewöhnlicher Neuzugang im Bezirksbeirat Wallstadt: Die langjährige Vorsitzende der Interessengemeinschaft Wallstadter Vereine (IWV), Manuela Müller, sitzt jetzt in dem Stadtteilgremium. Berufen wurde sie von der FDP, aber Müller ist und bleibt parteilos, wie sie ausdrücklich betont.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Angesprochen hatte sie die FDP-Fraktionsvorsitzende Birgit Reinemund, nachdem Horst Blass nach sechs Jahren Arbeit im Bezirksbeirat auf eigenem Wunsch aus dem Gremium ausschied. Man habe mit ihr „eine hoch engagierte, im Stadtteil fest verankerte Persönlichkeit für das Amt im Bezirksbeirat gewinnen können, die schon vieles für Wallstadt bewegen konnte“, so Birgit Reinemund. Manuela Müller ist Vorsitzende des Motorsportclubs, Mitinitiatorin von „Kultur im Rathaus“ und der Bürgerinitiative für ein Kultur- und Sportzentrum. Über 35 Jahre war sie in der Interessengemeinschaft Wallstadter Vereine (IWV) aktiv, seit 2015 als Vorsitzende.

Als sie im vergangenen Jahr das Amt an Jens Weber übergab, wollte sie eigentlich etwas kürzertreten. „Aber ich will Wallstadt weiter eine Stimme geben“, begründet sie, warum sie der FDP zusagte. Reinemund habe ihr versichert, dass sie ohne jede Verpflichtung einer Mitgliedschaft oder eines Einsatzes für die FDP auf dem Sitz, der der Partei gemäß ihrem Wahlergebnis bei der letzten Gemeinderatswahl im Bezirksbeirat zusteht, arbeiten könne. „Und ich denke, hier kann ich etwas für den Ort tun, insbesondere für den Bau des Kultur- und Sportzentrums, damit die Wallstadter Vereine auch künftig geeignete Räume für ihr vielfältiges Angebot zur Verfügung haben“, so Müller.

Außer Manuela Müller berief der Gemeinderat auf Vorschlag der CDU auch die Straßenheimer Ärztin Friedericke Freiburg und den pensionierten Polizeidirektor Jürgen Dörr, dessen Eltern früher in Wallstadt lange ein Lokal hatten, neu in den Wallstadter Bezirksbeirat. Sie ersetzen Bernd Konetschny und Simon Wolter, die aus der Partei ausgetreten waren. pwr (Bild: fdp)