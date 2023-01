Infoabend zum Neubau des Kultur- und Sportzentrums in Mannheim-Wallstadt

Mannheim. Wie geht es weiter mit dem geplanten Neubau eines Kultur- und Sportzentrums mit Gerätehaus für die Freiwillige Feuerwehr in Wallstadt? Darüber will die Stadtverwaltung am Dienstag, 24. Januar um 19 Uhr bei einer Bürgerinformationsveranstaltung mehr sagen. Sie findet in der DJK-Halle in der Oswaldstraße statt – jener Einrichtung also, welche die Kirche aufgeben will und weshalb ein Neubau für Kultur- und Sportveranstaltungen nötig ist.

Als Standort steht das Gewann Pfarrweglänge fest. Das Grundstück nördlich der Normannenstraße und westlich der Umgehungsstraße hat die Stadt bereits erworben. Zudem wurde ein Realisierungswettbewerb ausgelobt. Das sogenannte Rückfragekolloquium, bei dem die teilnehmenden Architekturbüros Fragen stellen konnten, hat bereits am 30. November 2022 stattgefunden. Ende März 2023 findet dann das Preisgericht statt. Für den städtischen Etat 2024, so haben es mehrere Fraktionen des Gemeinderats zugesagt, soll dann Geld für den Bau eingeplant werden.

Wie der Planungsprozess jetzt weitergeht, welche konkreten Schritte wann erfolgen und wie der Zeitplan ist, wollen Vertreter der Stadt bei der Veranstaltung am Dienstag erläutern. Unklar ist, ob der Neubau fertig wird, ehe die Kirche ihre Halle aufgibt. Die Stadt steht, so wurde der Bezirksbeirat informiert, „in Erwerbsverhandlungen mit der Eigentümerin der DJK-Halle, um eine nahtlose Nutzung der Räumlichkeiten bis zur Fertigstellung des Sport- und Kulturzentrums“ zu ermöglichen. Zum Verhandlungsstand sei aber „Stillschweigen vereinbart“, so die Stadt.