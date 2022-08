Mannheimer Morgen Plus-Artikel Mein Lieblingsplatz am Wasser (mit Fotostrecke) Mannheimer Sporttaucher Markus Karch liebt das Gefühl, unter Wasser zu schweben

Im Vogelstangsee fühlt sich Sporttaucher Markus Karch ganz in seinem Element. Der 36-Jährige hat in Mannheim aber noch mehr Lieblingsplätze am Wasser, wie er in der Sommerserie verrät