Mannheimer Morgen Plus-Artikel Mein Lieblingsplatz am Wasser Aquarienfreund Klaus Völlmer: "An meinen Koikarpfen-Teich in Mannheim-Schönau komme ich zum Entschleunigen"

Klaus Völlmer, Vorsitzender der Aquarienfreunde Mannheim, stellt in der Sommerserie seinen Lieblingsplatz am Wasser, den Koikarpfen-Teich in seinem Garten im Mannheimer Stadtteil Schönau, vor.