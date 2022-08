Mannheimer Morgen Plus-Artikel Mein Lieblingsplatz am Wasser Sportangler und Naturschützer Lothar Ney: Am Pfingstbergweiher in Mannheim-Rheinau hängt mein Herzblut!

Lothar Ney, Erster Vorstand des Angelsportvereins Frühauf Rheinau, stellt in der Sommerserie "Mein Lieblingsplatz am Wasser" den Pfingstbergweiher im Mannheimer Stadtteil Rheinau vor. Der 65-Jährige engagiert sich als Ausbilder beim Landesfischereiverband Baden-Württemberg und als Vorsitzender der Pachtgemeinschaft Kurpfalz, dem Zusammenschluss der nordbadischen Fischereivereine