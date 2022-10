Konzert soll Friedhof helfen

In der als „Glaskirche“ bekannten Pfingstbergkirche findet am Donnerstag, 17. November um 18 Uhr ein Benefizkonzert zugunsten der Interessengemeinschaft Rheinauer Friedhof statt. Es ist prominent besetzt: Estelle Kruger und Joachim Goltz, beide Solisten vom Nationaltheater, sowie Leo Jaewan Jung (Pfalztheater Kaiserslautern) und der bekannte Rheinauer Michael Kussmann singen beliebte Arien aus Opern wie aus Puccinis „La Boheme“ und „Turandot“, Verdis „Rigoletto“, Mozarts „Figaro“ oder Bizets „Carmen“. Außerdem spielt Robert Frank, langjähriger Erster Konzertmeister der Musikalischen Akademie des Nationaltheaterorchesters, einige musikalische Kostbarkeiten auf seiner Violine. Begleiten wird die Künstler die Pianistin Alyana Pirola, Mitarbeiterin der Opernintendant, am Klavier. Verbindende Worte spricht Alexander Wischniewski, Priester im Ehrenamt der Alt-Katholischen Gemeinde.

Initiative von vier Frauen

Die Initiative zu dem Konzert geht von vier Frauen aus: der Rheinauerin Monika Kulczinski, bekannt auch als Vorsitzende des Richard-Wagner-Verbandes sowie durch vielfältiges soziales Engagement, sowie Christa Scharer, Helga Heinold und Uta Trui. Sie haben mit Unterstützung von Pfarrer Jörger alles organisiert, um damit die von Kurt Kubinski geführte Interessengemeinschaft, die sich sehr für Pflege und Erhalt dieses idyllischen Friedhofes und seiner Trauerhalle einsetzt, zu unterstützen. „Der Friedhof gibt uns Trost und Ruhe und unseren Verstorbenen eine würdige Bestattung“, so Kulczinski. Aber es gehe darum, etwa Geld für die Anschaffung von Bänken, auf denen sich ältere Menschen nach dem Gräberbesuch auf dem Friedhof ausruhen können, oder für andere Projekte der Interessengemeinschaft zu sammeln. Karten kosten 15 Euro und können per Telefon 0621/893417 vorbestellt werden. Eventuelle Restkarten gibt es dann an der Abendkasse. pwr

Die Pfingstbergkirche. © Bernd Hausner