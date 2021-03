„Der Frühling ist da und daher wäre es schön, wenn Neuostheim auch in diesen schwierigen Zeiten, um dem Einheitsgrau zu trotzen und ein Zeichen gegen die Tristesse zu setzen bunt wird“, meint Stephanie Heiß, Vorsitzende des Stadtteilvereins Neuostheim. Sie lädt die Neuostheimer dazu ein, ihre Vorgärten, ihre Fenster und Türen oder einen Strauch am Wegesrand bunt und frühlingshaft zu schmücken. Die Vorsitzende freut sich auf viele bunte Farbkleckse in Neuostheim. „Da macht dann auch Spazierengehen wieder Spaß“, meint sie.

Buchstaben finden

Und damit das nicht nur Spaß macht, sondern auch noch die Fantasie anregt, hat der Vorstand des Stadtteilvereins sich dieses Jahr ein Osterrätsel ausgedacht. An, um, bei und auf den fünf Kinderspielplätzen in Neuostheim sind Buchstaben versteckt. Wer sie entdeckt und alle zehn Buchstaben in die richtige Reihenfolge bringt, kann mit einem Formular einen Lösungsvorschlag einreichen (per Einwurf oder per Mail). Lösungswort-Formulare liegen auch am Schaukasten und im Bücherschrank in der Dürerstraße aus. Auf alle Einsender wartet eine bunte Überraschung. ost