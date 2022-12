Einbruch in Mannheimer Innenstadt - Zeugen gesucht

Mannheim. Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Wohnung in den U-Quadraten in der Mannheimer Innenstadt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Einbruch zwischen 22 Uhr und 19.30 Uhr. Durch den oder die bislang unbekannten Täter wurde das Küchenfenster der im Erdgeschoss gelegenen Wohnung aufgehebelt. Auf diese Weise verschaffte sich die Täterschaft Zutritt zur Wohnung. Im Innern des Gebäudes wurden Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Die Spurensicherung wurde durch die Kriminaltechnik der Kriminalpolizei Heidelberg durchgeführt.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0621/1744444 entgegen.