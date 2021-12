Wie die CDU in Mannheim-Neckarau auf die Schließung der Post reagiert

Mannheim. Mit Kritik an der bevorstehenden Schließung der Postfiliale in Neckarau reagierte nun auch die CDU im Stadtteil. Ortsvorsitzende Alisa Butterbach bemängelte, dass weder die Parkplatzsituation für Postkunden, die nun weitere Wege fahren müssten, noch die Paketauslieferung und andere Gesichtspunkte von Post und Postbank berücksichtigt worden seien. Statt Schließungen müsse das dezentrale Filialnetz weiter ausgebaut werden. Man wolle nun auch nach vorne blicken und sehe Chancen in der Digitalisierung von Dienstleistungen. Die Post müsse Lösungen für Neckarau finden, die den „nicht zufriedenstellenden Ist-Zustand korrigieren“, so CDU-Bezirksbeiratssprecher Christoph Gutknecht. Wie berichtet, hatten unter anderen bereits SPD, FDP und Grüne gegen die Schließungspläne protestiert und sich an das Unternehmensmanagement gewandt.

