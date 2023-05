Löwenjäger feiern bei Möbel Peeck in Käfertal

Käfertal. Beim Spargelfest der Löwenjäger von Freitag, 5., bis Sonntag, 7. Mai, gibt es die creme-weißen Stangen wieder in vielen Variationen. Spargelsalat mit Weißbrot, Spargelgemüse mit Pfannkuchen und Schinken oder aber mit Schnitzel und Kartoffeln – dazu ein abwechslungsreiches Programm. Schauplatz ist erneut das Gelände der Firma Möbel Peeck in der Turbinenstraße in Käfertal, wo es genug Parkplätze sowie eine Bushaltestelle direkt davor gibt.

Doch auch wer die Stangen nicht mag, wird gut versorgt: Es gibt Feines vom Grill, dazu Getränke der Eichbaum-Brauerei und der Winzergenossenschaft Schriesheim. Ob am Zapfhahn oder an Pfannen sowie im Service sind die Löwenjäger ehrenamtlich im Einsatz, um mit den Einnahmen ihre Jugendarbeit zu finanzieren. Das Fest startet am Freitag um 18 Uhr. Um 19 Uhr ist der Fassbieranstich mit Gastgeber Volker Peeck, danach startet „Schlager meets Spargel – Die Schlager-Nacht“ exklusiv mit Cocktails, während um 20.30 Uhr Sängerin Lou Hoffner auftritt, die Deutschland 2003 beim Eurovision Song Contest vertrat.

Am Samstag geht es um 11 Uhr los. Ab 14 Uhr läuft ein großes Kinderfest mit Fußball-Dartscheibe, Hüpfburg, Kinderschminken sowie ab 14.30 Uhr dem Auftritt der Löwenjäger-Kids. Ab 20 Uhr tritt die Rock-Coverband Finest Shades Of Grey auf. Der Familiensonntag beginnt ab 11 Uhr. Um 12.30 Uhr tritt Sängerin Carolyne auf, und ab 13 Uhr gibt es wieder Angebote für Kinder – dabei ist um 14.30 Uhr erneut die Jugendgarde.