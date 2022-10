Kundgebung zu Ehren ukrainischer Soldaten auf Mannheimer Marktplatz

Mannheim. An diesem Freitag, 14. Oktober, findet anlässlich des ukrainischen Feiertags „Tag des Verteidigers der Nation“ eine Demonstration auf dem Marktplatz statt. Die ukrainische Wohltätigkeitsorganisation „Arena of Goodness“ zeichnet für die öffentliche Kundgebung verantwortlich, wie Mitorganisator Nikolaj Kern erklärte. Ziel soll es sein, die Aufmerksamkeit auf die aktuellen Kriegsgeschehnisse in der Ukraine zu lenken und die ukrainischen Soldaten für ihren Einsatz zu ehren. An der letzten Demonstration der Organisation haben rund 500 Menschen teilgenommen. Ralph Kaiser, der sich seit Ausbruch des Kriegs am 24. Februar in der Mannheimer Ukraine-Hilfe engagiert, tritt neben Andrii Pisura, Mitglied der „Arena of Goodness“, und Alexander Zharkov, Moderator der Kundgebung und Mitorganisator, als Redner auf.

