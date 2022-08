Bewaffnete Täter überfallen Pizzaboten in Mannheim-Friedrichsfeld

Mannheim. Ein Pizzabote ist in der Nacht zu Sonntag in Mannheim-Friedrichsfeld von zwei Männern überfallen worden. Mit einer anonymen Bestellung lockten die Täter den 35-Jährigen in die Pulversheimer Straße, berichtet die Polizei am Montag. Gegen 01.10 Uhr passten die beiden maskierten Männer den Pizzaboten in der Straße ab und forderten unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Bargeld. Sie durchsuchten außerdem das Auto des Pizzalieferanten und flüchteten mit über 100 Euro Bargeld. Der 35-Jährige blieb unverletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Beide Täter sollen deutschsprachig gewesen sein und schwarze Masken getragen haben. Der erste Mann wird als etwa 20 Jahre alt, 1,82 Meter groß mit dünner Statur und blonden kurzen Haaren beschrieben. Er soll einen grauen Pullover mit einer grauen Jogginghose getragen haben. Der zweite bewaffnete Täter soll ebenfalls etwa 20 Jahre alt gewesen sein und wird als etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß beschrieben. Er soll mit einem schwarzen Pullover und einer schwarzen Jogginghose bekleidet gewesen sein.

Personen die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/147-4444 zu melden.

