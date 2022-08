Fahndung nach Täter: Mit Schusswaffe Wettbüro in Heidelberg überfallen

Heidelberg. Ein Wettbüro in der Karlsruher Straße in Heidelberg-Rohrbach ist am Samstagabend überfallen worden. Ein bislang unbekannter Täter bedrohte kurz vor 22 Uhr eine Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld, teilt die Polizei am Montag mit. Der Täter verstaute den Geldbetrag in noch unbekannter Höhe in einer Plastiktüte und flüchtete in Richtung Rohrbach-Markt, wo er nach links in die St. Peter-Straße in Richtung Panormastraße abbog.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos und Zeugen werden gebeten, Hinweise zu dem Täter unter der Rufnummer 0621/174-4444 abzugeben.

Der gesuchte Mann wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt geschätzt und soll etwa 1,70 Meter groß sein mit kräftiger Statur und hellem Teint. Er soll mit einem grauen Kapuzenpullover mit schwarzen Applikationen an den Schultern und einer kurzen, dunklen Adidas-Shorts und braunen Halbschuhen bekleidet gewesen sein. Dazu soll der Täter schwarze Handschuhe und einen blauen Mund-Nasen-Schutz getragen haben.