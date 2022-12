Spenden und ein Neubeginn

Spenden von 3850 Euro hat die Feudenheimer Frauenfasnacht (FFF) jetzt überwiesen. Die Davon profitieren Kindergärten der Seelsorgeeinheit Maria Magdalena, das Ferienlager der Katholischen jungen Gemeinde (KjG), das Frauenhaus Bergstraße, die „Mannheimer Platte“ sowie das Diakonische Werk Mannheim für den Erwachsenenhospizdienst sowie die Ausbildung Ehrenamtlicher für die ambulante Hospizhilfe.

Das Geld ist der Erlös der vergangenen Kampagne. Die musste wegen der Corona-Pandemie zwar weitgehend ausfallen, die von Präsidentin Irmi Benz geführten Frauen haben sich aber als einfallsreich erwiesen und eine per Video übertragene Sitzung arrangiert – mit einigen aufgezeichneten und einigen eigens dafür neu einstudierten Programmbeiträgen.

Das stieß auf enorm große Resonanz: Verkauft wurden über 300 Tüten mit allerlei närrischem Zubehör, um die Sitzung zu Hause verfolgen zu können. Dazu kamen rund 40 reine Käufe des Online-Zugangs ohne Tüte. „Wir sind tief beeindruckt über Eure Treue und dem großen Erfolg unserer virtuellen Frauenfasnachtssitzung 2022“, so das FFF-Team dankbar gegenüber seinem Publikum. Und wie immer haben die Fasnachts-Frauen ihren Erlös nun gespendet.

Neuer Veranstaltungsort

Nach zwei Jahren Pause soll es im nächsten Jahr einen Neustart geben – an neuem Ort, denn der früher von den Frauen bespielte „Prinz Max“ sowie der große Saal des alten Bonhoefferhauses stehen ja nicht mehr zur Verfügung. Unter dem Motto „Jetzt wieder Live – FFF – zauberhaft onerschd“ ist am Freitag, 3. Februar eine Sitzung mit einem Mix aus Programmpunkten und einer Fasnachtsfeier in der Kulturhalle Feudenheim geplant. Der Vorverkauf für die erfahrungsgemäß rasch ausverkauften Tickets startet online am Sonntag, 11. Dezember um 11.12 Uhr im Internet unter www.frauenfasnacht-feudenheim.de/zauberhaft. pwr