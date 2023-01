Zwei Männer rauben 16-Jährigen in Ludwigshafen aus

Ludwigshafen. Zwei Männer haben am Donnerstagabend einen 16-Jährigen in Ludwigshafen ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Jugendliche im Bus der Linie 86 von der Kurt-Schumacher-Straße bis zur Haltestelle 'Im Zinkig'. Während der Fahr sprachen ihn die beiden Männer an und fragten ihn nach Geld. Als der 16-Jährige entgegnete, dass er kein Geld habe, rissen sie seine Tasche weg und stahlen zwei Euro, die sie in seinem Geldbeutel fanden. Der Jugendliche stieg an der Haltestelle 'Im Zinkig' aus.

Die Polizei beschreibt die Täter folgendermaßen:

1. Person: männlich, circa 1,85 m groß, hatte längere schwarze Haare (nach hinten gegelt), dunkel-braune Augen, leicht dunklere Hautfarbe, kleine abstehende Ohren. Er war bekleidet mit einer roten Adidas-Fleecejacke, einer weißen G-Star Cargo Hose, weißen Nike-Air-Max 97er Turnschuhen und trug eine schwarze East-Pack-Bauchtasche.

2. Person: männlich, circa 1,90 m groß, hatte längere schwarze Haare(nach hinten gegelt), schwarze Augen, zart gebräunte Hautfarbe, schwarzer Drei-Tage-Bart. Er war bekleidet mit einer schwarzen Wellenstein-Winterjacke mit Fellkragen, einer schwarzen G-Star Cargohose und weißen Nike-Air-Max 97er Turnschuhen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963 2222 zu melden.