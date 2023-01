Paar in Worms von Mann mit Schusswaffe bedroht

Worms. Ein Paar ist am Samstagabend in Worms von einem Unbekannten mit einer Schusswaffe bedroht worden. Wie die Polizei mitteilt, zückte der Unbekannte gegen 19 Uhr ohne ersichtlichen Grund die Waffe, bedrohte das Paar und gab einen Schuss in die Luft ab. Die beiden Geschädigten flüchteten sofort und alarmierten die Polizei. Die Polizei fahndete sofort nach dem Täter mit mehreren Streifenwagen, fand ihn aber nicht. Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: Männliche Person, etwa 1,70 Meter groß, circa 50 Jahre alt, schwarze Hose und Jacke, kurze graue Haare und Drei-Tage-Bart. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241 8520 zu melden.

