Zwei Einbrüche zwischen Silvester und Neujahr in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Zwei Einbrüche haben sich rund um die Silvesternacht und Neujahr in Ludwigshafen ereignet. Wie die Polizei mitteilt, wurde Bargeld und Schmuck gestohlen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von Silvester auf Neujahr zwischen 11.30 Uhr und 8.30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Van-Layden-Straße ein. Aus der Wohnung wurde Schmuck gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Der zweite Einbruch ereignete sich in einer Wohnung in der Philipp-Scheidemann-Straße. Die Täter brachen an Neujahr, zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr ein. Aus der Wohnung wurde Bargeld in noch unbekannter Höhe gestohlen. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden an der Wohnungseingangstür.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Blaulicht Gleich vier Einbrüche in Viernheim Mehr erfahren Blaulicht Zwei Wohnungseinbrüche in Weinheim – Zeugen gesucht Mehr erfahren

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer: 0621/ 9632773.