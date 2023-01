Gleich vier Einbrüche in Viernheim

Viernheim.

In der Silvesternacht sind gleich drei Wohnhäuser in Viernheim Opfer von Einbrechern geworden. Die Täter klauten Schmuck und Bargeld aus drei Häusern in der Jahnstraße, in der Karl-Marx-Straße und "In den Brückengärten“, wie die Polizei mitteilt.

Zusätzlich wurde an Neujahr gegen 14.20 Uhr ein Einbruch in einer Praxis für Physiotherapie in der Karl-Marx-Straße bemerkt. Die Täter brachen zunächst die Eingangstür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten anschließend Schränke und stahlen Bargeld.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer: 06252/ 7060.