Neues Co-Working-Konzept für Eltern in den Mannheimer Quadraten

Plan B2 – CoWork with Kids: Plan B2 bietet professionelle Arbeitsplätze und Kinderbetreuung unter einem Dach. Beruf und Familie auf einzigartige Weise verbinden.



In der Metropolregion Rhein-Neckar entsteht ein innovatives Co-Working-Modell, das gezielt auf die Bedürfnisse von Eltern, die im Home Office arbeiten, zugeschnitten ist. Das neu gegründete Start-up-Unternehmen „Plan B2 – CoWork with Kids“ bietet im Herzen von Mannheim hochwertig ausgestattete Arbeitsplätze in attraktiv gestalteten Räumlichkeiten, in denen berufstätige Eltern flexibel und ungestört ihren Beruf ausüben können, während ihr Kind oder ihre Kinder durch pädagogisch geschultes Personal betreut werden.



Gerade die vergangenen Jahre der Pandemie haben den Trend für flexible Arbeitsformen abseits der Firmenbüros schnell vorangetrieben. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stellten quasi „über Nacht“ ihre Bürotätigkeit auf Home Office um. Dies stellt bis heute gerade Eltern vor die besondere Herausforderung, ihren Arbeitsplatz in eigenem zu Hause, dass sie sich mit ihrem Ehepartner und ihren Kindern teilen, zu organisieren. Verschärft wird diese Situation durch den großen Mangel an Kindertageseinrichtungsplätzen. Plan B2 erfüllt diesen wachsenden Bedarf nach flexibel nutzbaren Co-Working Space sowie Kinderbetreuungsplätzen und verhilft Eltern auf einzigartige Weise Beruf und Familie unkompliziert zu vereinen.

Getreu dem Motto „Beruf und Familie geht auch einfach“ können Eltern ihre Kinder schon ab einem Alter von sechs Monaten bei Plan B2 einfach mit zur Arbeit nehmen. Dazu stehen auf 220 Quadratmetern zehn hochwertig ausgestattet Arbeitsplätze sowie W-Lan und Drucker zur Verfügung. Separiert von den Büroräumen befinden sich die Kinderbetreuungsbereiche, die gezielt auf die pädagogische Frühförderung ausgerichtet und entsprechend gestaltet sind. Abgerundet wird das besondere „CoWork with Kids“-Konzept durch einen Konferenzraum sowie durch eine Lounge. Speziell für stillende Mütter gibt es zudem einen Ruheraum, in dem sich Mütter diskret und ungestört Zeit für das Stillen ihrer Kinder nehmen können.

Eröffnung am Samstag, 8. Oktober, von 10 bis 16 Uhr mit Kinder-Programm

Entstanden ist die Idee des „CoWork with Kids“-Modells nachdem Gründerin Stephanie Meyer mit ihrer Familie 2020 nach einem mehrjährigen Auslandsaufenthalt wieder in ihre Heimatstadt zurückgekehrt ist. Ihr Ehemann musste pandemiebedingt seinen Arbeitsplatz nach Hause verlagern und ihr älterer Sohn, damals eineinhalb Jahre alt, hatte keine Aussicht auf einen Platz in einer Kita. „Zwischen Umzugskartons, Spielsachen und zwei lauten Jungs hat mein Mann verzweifelt versucht, seiner Arbeit nachzugehen. Da wusste ich, es muss eine Lösung für diese Situation geben – ein Plan B, der uns allen als Familie gerecht wird. Das war die Geburtsstunde von CoWork with Kids“, so Stephanie Meyer. Die Plan B2 Co-Working-Räumlichkeiten befinden sich im Quadrat B2, 14 in Mannheim. Weitere Standorte in der Metropolregion sind in Planung.

Zur Eröffnung am Samstag, 8. Oktober, lädt Stephanie Meyer alle Interessierten ein: „Kommt vorbei und lasst Euch von unserem Co-Working-Konzept überzeugen und bringt auch die Kleinen mit. Für die wird es ein Kindertheater geben.“ Näheres zum Kinderprogramm können der Homepage entnommen werden. „Ich freue mich möglichst viele Interessierte begrüßen zu dürfen und ihnen mein Konzept zu präsentieren!“ pr

Plan B2 CoWork with Kids

B2, 14, 68159 Mannheim

hello@planb2-coworkwithkids.de

Telefon: 0179/2 41 78 12



planb2-CoWorkwithKids.de