Unbekannte zünden Bus in Ludwigshafen an

Ludwigshafen. Drei Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen in Ludwigshafen einen Bus in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Täter gegen 5.30 Uhr die Scheiben des geparkten Busses in der Erich-Reimann-Straße ein und zündeten ihn an. Wegen von Explosionsgefahr wurde der Bereich großräumig abgesperrt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei kann bisher noch keine Angaben zur Schadenshöhe machen. Gegen die Unbekannten wird wegen Brandstiftung ermittelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-0 in Verbindung zu setzen.