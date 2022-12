Ludwigshafen. Am gestrigen Montagabend ist ein Feuer im Bürgerhof in Ludwigshafen ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, ist ein Rollkoffer, vermutlich durch Unbekannte, gegen 22.00 Uhr im Innenhof des Bürgerhofes in Brand gesetzt worden. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. In Folge des Feuers wurde ein Tisch beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizei unter der folgenden Rufnummer 0621 963–2122.

