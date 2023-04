Termin für Baubeginn steht

Ludwigshafen. Die Arbeiten für den Ersatzneubau der Pilzhochstraße in Ludwigshafen sollen am 17. Juli dieses Jahres beginnen. Das hat Eberhard Küssner, Abteilungsleiter Großprojekte bei der Bauprojektgesellschaft (BPG), am Montag in einer Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses und -beirats mitgeteilt. Demnach sei die Ausschreibung erfolgt und die Vergabe an die Firma mit dem besten Angebot erfolge zeitnah. Der 500 Meter lange Ersatzbau soll bis Ende 2025 fertig sein und am 1. Januar 2026 für den Verkehr freigegeben werden.

Was die Förderung des gesamten Hochstraßenprojekts durch Land und Bund angeht, zeigte sich Küssner am Montag sehr optimistisch. „Ich gehe zu mehr als 100 Prozent von einer Förderzusage aus“, sagte er. Auch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck betonte, dass sie nach den jüngsten Gesprächen mit Land und Bund „guter Dinge“ sei. „Wir müssen keine Bremse einlegen, weil wir Angst haben, dass die Fördermittel nicht kommen“, erklärte sie. Wie mehrfach berichtet strebt die Stadt eine 85-prozentige Übernahme der Kosten an – 60 Prozent durch den Bund, 25 Prozent durch das Land. Die Gesamtkosten werden aktuell auf 1,1 Milliarden Euro geschätzt. jei