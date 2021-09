Stinkefinger-Affäre: AfD-Mann Senck gibt Sitz im Stadtrat Ludwigshafen ab

Ludwigshafen. Der Gesundheitsminister Jens Spahn fuhr in Oggersheim ab und AfD-Stadtrat Ralf Senck streckte der Karosse seinen Mittelfinger entgegen. Diese Szene vom 19. August hat nun zur Konsequenz, dass der 61-Jährige seine Arbeit im Ludwigshafener Stadtrat mit sofortiger Wirkung beendet. Fraktionssprecher Johannes Tiedig bestätigte dies auf Anfrage. „Wir bedauern das definitiv“, so Tiedig über das Aus von Senck. Politisch habe sich die Sache nun erledigt. Er glaube nicht, dass die Staatsanwaltschaft weitere Ermittlungen aufnehme, nachdem dort eine Strafanzeige eingegangen sei. Für Senck, dem Tiedig eine gute Arbeit im Stadtrat bescheinigt, rücke nun Jörg Bendel (51) nach, den er seit 2015 kenne. Senck will Mitglied der AfD bleiben und habe lediglich seine Aufgaben in der Fraktion aufgegeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1