Ludwigshafen. Der 23. Oktober 2014 hat bei Heidi Bergmann, Birgit Grunis und Claudia Keller Spuren hinterlassen. Keine äußerlichen, sondern seelische. Geräuschempfindlichkeit, innere Unruhe, Schlaflosigkeit. Die drei Frauen sind Nachbarinnen, sie alle wohnen in der Jakob-Scheller-Straße an der Grenze von Oppau zu Edigheim. In jenen Häusern, die vor fast sieben Jahren bei einer verheerenden

...