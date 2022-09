Sichtbarer Feuerschein

Ludwigshafen. Ein rund 20-minütiger Stromausfall hat am Dienstagmorgen Teile des BASF-Werks in Ludwigshafen lahmgelegt. Eine technische Störung am externen Stromnetz habe sich auch auf die BASF ausgewirkt, teilte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage mit. Die genaue Ursache der Störung stand zunächst nicht fest und wurde am Nachmittag noch ermittelt.

Von dem Stromausfall waren nach Angaben des Sprechers unterschiedliche Produktionsanlagen auf dem Werksgelände betroffen. Die Sicherheitssysteme reagierten laut BASF „wie vorgesehen“. Überschüssige Gase werden nun bis voraussichtlich Mittwoch über mehrere Fackeln verbrannt. Bis die einzelnen Anlagen endgültig wieder hochgefahren seien, komme es dabei zu sicht- und hörbarem Feuerschein.

Noch am Vormittag war die Stromversorgung wieder hergestellt. Welche Auswirkungen der Vorfall im Detail auf die Produktion hatte, konnte der Sprecher zunächst nicht beantworten. Eine Gefährdung für Bevölkerung und Mitarbeitende habe nicht bestanden. kpl