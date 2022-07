Schlägerei zwischen mehreren Personen in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Ein Streit zwischen zwei Personengruppen mit jeweils drei Personen hat am Freitagabend in Ludwigshafen zu einer Schlägerei geführt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall im Bereich der Kaiser-Wilhelm-Straße gegen 19.20 Uhr. Nachdem sich die Gemüter erhitzten, eskalierte der Streit in einer wechselseitigen Schlägerei. Nach der Auseinandersetzung flüchteten beide Personengruppen in unterschiedliche Richtungen. Während die eine Gruppe im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden konnte, wählte die andere als Fluchtmittel die Straßenbahn. Diese konnte durch die Polizisten gestoppt, die drei 16-17 Jahre alten Jugendlichen einer Personenkontrolle unterzogen und als Täter identifiziert werden. Ermittlungen zu der noch unbekannten Personengruppe dauern noch an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Massenschlägerei Mit Schlagstöcken, Pfefferspray und Messern in Lampertheim aufeinander losgegangen Mehr erfahren Blaulicht Mann in Heidelberg von mehreren Personen attackiert Mehr erfahren