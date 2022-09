Schlägerei in Ludwigshafen - Junggesellenabschied endet im Krankenhaus

Ludwigshafen. Zwei Personengruppen gerieten am Samstagabend in Ludwigshafen in eine Schlägerei. Wie die Polizei berichtet, feierten vier Männer im Alter zwischen 22 und 25 Jahren aus dem Raum Stuttgart, einen Junggesellenabschied in Ludwigshafen. Auf dem Berliner Platz gegen 23.45 Uhr trafen sie auf eine andere Gruppe von drei bis vier Männern im Alter von 20 bis 30 Jahren. Die zunächst verbale Auseinandersetzung eskalierte in eine Prügelei. Zwei Männer aus der Junggesellen-Gruppe wurden danach ins Klinikum Ludwigshafen eingeliefert.

Die andere Gruppe flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizei vom Berliner Platz in Richtung Wredestraße / Corso-Passage.

Die Polizei beschreibt die drei flüchtigen Männer folgendermaßen:

1. Person: blaue Winterjacke mit braunem Fellansatz,

2. Person: weißer Pullover, schwarze Hose,

3. Person: schwarze, karierte Jacke, weißes T-Shirt, helle Jeans. Ein Tatverdächtiger hätte im Rahmen der Auseinandersetzung auch eine Verletzung im Gesicht davongetragen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen unter der Rufnummer 0621 963 2122 zu melden.