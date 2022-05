Der neunjährige Marlon wird in seiner Schule tot aufgefunden. Er wurde die Treppe hinuntergestoßen. An der Schule ruft der Todesfall ambivalente Reaktionen hervor – denn das auffällige, renitente Verhalten des nun toten Jungen machte ihn zum Außenseiter, der sowohl Lehrer als auch Eltern an ihre Grenzen brachte. In Marlons Umfeld ist fast mehr Erleichterung als Trauer über seinen Tod zu

...