Neujahrsrede in Ludwigshafen nur im Netz

Ludwigshafen. Wegen der dramatisch angespannten Haushaltslage und einem von der Aufsichtsbehörde nicht genehmigten Etatentwurf 2023 hat die Stadt Ludwigshafen schon vor Wochen erklärt, auf den traditionellen Neujahrsempfang im Pfalzbau zu verzichten. Wie bereits während der Corona-Pandemie wird sich Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck digital an die Bürger und Bürgerinnen wenden. Ihre Ansprache wird am Mittwoch, 11. Januar, 18 Uhr, im Internet auf dem YouTube-Kanal der Stadt übertragen. Der Link dazu werde rechtzeitig auf www.ludwigshafen.de und in den Sozialen Medien geteilt, so die Stadt.

