Kein klassischer Neujahrsempfang in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Wegen der prekären Haushaltslage der Stadt wird es in Ludwigshafen in diesem Jahr keinen klassischen Neujahrsempfang geben. Das teilte die Verwaltung am Montag mit. „Der Mittwoch nach dem 6. Januar ist traditionell der Termin für den Neujahrsempfang der Stadt, der allerdings auch in diesem Jahr entfällt. Grund ist die angespannte Haushaltslage“, heißt es in einer Mitteilung. Wie berichtet, hatte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) im November signalisiert, den vorgelegten Haushaltsentwurf nicht zu genehmigen und weitere Sparmaßnahmen verlangt. „Mit großem Bedauern verzichtet die Stadt daher auf den Empfang“, schreibt die Verwaltung.

Wie bereits während der Pandemie wird es jedoch eine digitale Alternative geben, bei der sich Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) an die Bürgerinnen und Bürger wenden wird. Die Neujahrsansprache der Rathauschefin wird am Mittwoch, 11. Januar, um 18 Uhr im Internet auf dem YouTube-Kanal der Stadt übertragen. Der Link soll nach Angaben der Verwaltung rechtzeitig auf der städtischen Homepage sowie in den sozialen Medien geteilt werden.