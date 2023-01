Nach Schneeballwurf: Unbekannter besprüht jungen Mann in Ludwigshafen mit Reizgas

Ludwigshafen. Ein Unbekannter hat am Montagnachmittag in Ludwigshafen einen 20-Jährigen mit Reizgas besprüht und verletzt. Wie die Polizei mitteilt, gerieten die beiden gegen 17.45 Uhr in der Straße Im Zollhof in Streit. Der 20-Jährige hatte zuvor einen Schneeball in die Richtung des anderen Mannes geworfen. Dieser hatte den anderen daraufhin mit Reizgas besprüht. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt und der Rettungsdienst versorgte ihn. Die Polizei beschreibt den Täter folgendermaßen: etwa 20 Jahre alt, schwarze Haare, Ziegenbart. Er trug eine weiße Jacke. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963 2122 zu melden.

