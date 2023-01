Mann in Ludwigshafen mit Schlagstock und Messer schwer verletzt

Ludwigshafen. Zwei Männer im Alter von 23 und 29 Jahren haben am Sonntagabend in Ludwigshafen einen 22-Jährigen angegriffen und schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei soll der 29-Jährige mehrfach mit einem Schlagstock auf das Opfer eingeschlagen haben, während der 23-Jährige dieses mit einem Messer verletzte. Die Angreifer ließen erst von dem 22-Jährigen ab, als seine Begleitung sie mit einem Reizgas besprühte. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr.

