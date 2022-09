Mit 2,01 Promille in Ludwigshafen Auto gefahren: Polizei hält 32-Jährigen Mann an

Ludwigshafen. Aufmerksamen Zeugen ist am Montagabend ein Mann aufgefallen, der offenbar betrunken in sein Fahrzeug in Ludwigshafen einstieg. Laut Polizeiangaben meldeten sich die Zeugen gegen 20.15 Uhr bei der Polizei, weil ihnen ein 32-Jähriger auffielt, der in der Fuchsweiherstraße betrunken fahren wollte. Der Mann kam den Beamten in der Straße entgegen und wurde zur Kontrolle angehalten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei nahmen die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch wahr und konnten drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Mann feststellen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 2,01. „Eine Fahrerlaubnis konnte er nicht nachweisen“, schreiben die Beamten weiter zu dem betrunkenen Mann. Ihm wurde außerdem eine Blutprobe entnommen. Den 32-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen.