Betrunkener randaliert in Ludwigshafen und spuckt Polizisten an

Ludwigshafen. Ein betrunkener Mann hat am Samstagmorgen in Ludwigshafen randaliert, Leute belästigt und attackiert. Wie die Polizei mitteilt, meldeten Zeugen gegen 10 Uhr den Mann, der vor dem Rewe-Markt in der Oppauer Straße Passanten belästige und sich aggressiv verhalte. Zuvor war der Mann schon gemeldet worden, weil er in der Kranichstraße randalieren würde. Die Polizei fand den 54-Jährigen, offenbar stark Betrunkenen vor Ort. Es stellte sich heraus, dass er inzwischen sogar einen 35-jährigen Rewe-Mitarbeiter geschlagen hatte. Da er sich zudem nicht beruhigen ließ,nahm die Polizei ihn in Gewahrsam, er sollte auf dem Revier seinen Rausch ausschlafen. Die Polizeikräfte stellten außerdem sein mitgeführtes Messer sicher. Während der Fahrt zur Dienststelle beleidigte der Beschuldigte die eingesetzten Beamten mehrfach und spuckte in deren Richtung. Ihn erwarteten nun mehrere Strafanzeigen.

