Im Prozess um eine aus dem Ruder gelaufene Schlägerei in Ludwigshafen haben Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung am Dienstag am Frankenthaler Landgericht ihre Schlussvorträge gehalten.

Wie eine Sprecherin mitteilt, fordert die Staatsanwaltschaft für den 27 Jahre alten Angeklagten aus Ludwigshafen eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sieben Monaten wegen gefährlicher

...