Mann entblößt sich vor Kindern

Ludwigshafen. Zwei Kinder sind von einem Mann am Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr in Ludwigshafen belästigt worden. Wie die Polizei berichtet, saß dieser in einem Gebüsch in der Schlesierstraße und entblößte sich vor den beiden Neunjährigen. Die Kinder flüchteten und informierten Passanten. Beim Eintreffen der Beamten war der Mann verschwunden.

Er soll etwa 18 Jahre alt gewesen sein und seine schwarzen Haare mit Gel nach hinten gekämmt haben. Er soll mit einem schwarzen T-Shirt mit weißer Aufschrift und dunklen Shorts bekleidet gewesen sein.

Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 963-2122 zu melden.