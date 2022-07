Kind in Ludwigshafener Buslinie unsittlich berührt

Ludwigshafen.. Am Dienstagnachmittag ist ein 8-jähriges Mädchen in der Buslinie 72 von einem Mann unsittlich berührt worden. Nach Angaben der Polizei sind das Kind und der Täter gegen 17.45 Uhr gemeinsam in der Busline von Oggersheim in Richtung Ruchheim gefahren, als der Mann das Kind am Gesäß angefasst hat. Nachdem beide in Ruchheim ausgestiegen sind, ist der Täter zu Fuß in Richtung Oggersheimer Straße weggegangen.

Der Unbekannte wird von der Polizei wie folgt beschrieben: männlich, circa 30 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß, schlank, kurzes blondes Haar, einen rötlichen / orangefarbenen Dreitagebart, trug eine blaue Arbeitshose, dunkle Schuhe, ein T-Shirt und eine weiße FFP2-Maske. Außerdem hat er eine schwarze Tasche dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/9632222 bei der Polizei zu melden.